Trabzon Havalimanı Uçağına Yönelik Pilotların Davası Düştü - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı Uçağına Yönelik Pilotların Davası Düştü

Trabzon Havalimanı Uçağına Yönelik Pilotların Davası Düştü

Trabzon Havalimanı'nda 7 yıl önce meydana gelen uçak kazasıyla ilgili pilotların yargılandığı dava, tüm müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi sonucu düştü. Uçak kazasında 162 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilmişti.

09.01.2025 14:32  Güncelleme: 14:35
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TRABZON Havalimanı'nda 7 yıl önce iniş sırasında, pisten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotunun 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı dava, tüm müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine düştü.

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçamayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2 pilotun tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse ve pilot Ender Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, müvekkillerinin beraatini talep ederek, dosyada tüm müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu söyledi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini gerekçe gösterip, davanın düşmesine hükmetti.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

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