Trabzon İtfaiyecileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Trabzon'da itfaiyeciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeciler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğrafını seçen itfaiyeciler, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını oyladı.

İtfaiyeciler, çevre ve yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ortahisar Ekip Amiri Koray Köse, AA muhabirine, kategorilerde sevincin ve hüznün bir arada olduğu karelerin bulunduğunu söyledi.

Çok ilginç fotoğrafların yer aldığını belirten Köse, 5 kategoride de ekip arkadaşlarıyla birlikte ortak karar vererek oy kullandıklarını aktardı.

Koray Köse, AA muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.