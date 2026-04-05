Trabzon İtfaiyesi 10 bin olaya müdahale etti

05.04.2026 14:53
2024'te Trabzon'da 18 ilçede 10 bin 61 olaya müdahale edildi, can ve mal güvenliği öncelikli hedef.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2024'ten itibaren 18 ilçede 10 bin 61 olaya müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, yangınların yanı sıra trafik kazası, arama kurtarma, sel ve su baskını gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İtfaiye personelinin 24 saat görev başında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Şehrimizin her noktasında güçlü kadromuz ve modern ekipmanlarımızla hizmet veriyoruz. Olası tüm risklere karşı hazır olmak adına eğitim çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Trabzon halkına en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

