Trabzon Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı - Son Dakika
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Trabzon Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

Trabzon Limanı\'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 980 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Samsun ziyaretinin ardından Trabzon'a ulaştı. Gemide bulunan çoğunluğu Rus turist, kent merkezindeki tarihi mekanların yanı sıra Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı ziyaret edecek. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, geminin Trabzon'un ardından tekrar Soçi'ye hareket edeceğini ve yıl sonuna kadar 27 sefer yapacağını belirtti. Yolcu sayısının her geçen sezon arttığına dikkat çeken Kantarcı, geçtiğimiz yıl 15 bin civarında turistin geldiğini, bu sene ise 30 bin rakamına yaklaşılacağını umut etti.

26.04.2024 12:47
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Trabzon Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 980 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun ziyaretinin ardından Trabzon'a ulaştı.

Gemide bulunan çoğunluğu Rus turist, kent merkezindeki tarihi mekanların yanı sıra Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı ziyaret edecek.

"Yıl sonuna kadar 27 sefer yapacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, gazetecilere, Karadeniz'deki limanlara uğrayan geminin Trabzon'un ardından tekrar Soçi'ye hareket edeceğini söyledi.

Geminin 2024 Ocak'ta üç sefer düzenlediğini belirten Kantarcı, "Yaz sezonunun başladığı bugünlerde yeniden geldi. Bugünden yıl sonuna kadar 27 sefer yapacak. Rusya- Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Karadeniz güvensiz bir iç deniz olarak değerlendirildiği için yabancı firmalar boğazdan geçip Karadeniz'e çok fazla yönelmiyorlar. Rus menşeli gemi Soçi'den çıkarak böyle bir operasyonu düzenliyor." dedi.

Kantarcı, yolcu sayısının her geçen sezon arttığına işaret ederek, "Bir günlük geliş ve dönüş olmasına rağmen şehrin ekonomisine ciddi anlamda bir katkı oluyor. Geçtiğimiz yıl 15 bin civarında turist gelmişti. Bu sene 30 bin rakamına yaklaşacak. Umarım biraz daha üzerine çıkar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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