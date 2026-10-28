Trabzon Maçka\'da ayı saldırısına uğrayan sürüde 184 koyun uçurumdan düşüp telef oldu

TRABZON'un Maçka ilçesinin yüksek kesiminde, ayıların saldırısı nedeniyle çobanın kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlanan 184 koyun telef oldu. Sürüden 10 koyun kaybolurken, telef olan hayvanlar, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gümüşhane'ye bağlı Nebiyurt Yaylası'ndan göç eden küçükbaş sürüsü, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ndeki Galyan Vadisi mevkisine geldiği sırada ayıların saldırısına uğradı. Karanlığın da etkisiyle çobanın kontrolünden çıkarak paniğe kapılan ve kontrolsüz şekilde kaçışmaya başlayan sürüdeki koyunlar, uçurumdan aşağı düştü. Sürü sahiplerinin ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde 184 koyunun telef olduğu, 10 koyunun ise kaybolduğu belirlendi. Hayvan sahipleri maddi kayıp yaşarken, olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Trabzon Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ve Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Telef olan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.