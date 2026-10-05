Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

YARIŞTIĞI ARAÇ KAZA YAPINCA KAÇTI

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi’ndeki T2 Tüneli’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane istikametindeki tünel içinde yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın nedeniyle araçtaki bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, uğraşlar sonrasında araç yangını söndürüldü. Yanan araçta yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.