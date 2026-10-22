Trabzon merkezli soruşturmada 6 ilde 22 şüpheli yasa dışı bahisten gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon merkezli soruşturmada 6 ilde 22 şüpheli yasa dışı bahisten gözaltına alındı

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Trabzon merkezli iki soruşturmada 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda 19, İstanbul'daki ikinci operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 18 banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TRABZON merkezli 6 ilde iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki farklı siber suç soruşturması kapsamında, 6 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da 19 adrese düzenlenen ilk operasyonda 19 şüpheli, İstanbul'da 3 adrese gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 3 şüpheli olmak üzere toplamda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, konutlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 16 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı ve 18 banka kartı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bilgisayar kasasına monte edilmiş 1 POS cihazı, 3 keşide edilmiş çek, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 boş şarjör bulundu.

Her iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin adli işlemlerinin, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaİstanbulTrabzonGüncelBankaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon merkezli soruşturmada 6 ilde 22 şüpheli yasa dışı bahisten gözaltına alındı - Son Dakika
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