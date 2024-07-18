Trabzon Müftülüğü, 15 Temmuz Şehitlerini Hafızlarla Anıyor - Son Dakika
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Trabzon Müftülüğü, 15 Temmuz Şehitlerini Hafızlarla Anıyor

Trabzon Müftülüğü tarafından düzenlenen '15 Temmuz Vesilesiyle Şehitlerimizi Hafızlarımızla Kabirleri Başında Anıyoruz' programında 100 hafız çocuk, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Selami Aydın, programda şehitlere rahmet diledi ve şehitlerin yakınları ile gazilerin de programa katıldığını belirtti. Etkinlik, çocuklar için değerler eğitimi niteliğindeydi ve her sene düzenleneceği vurgulandı.

18.07.2024 17:38
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Trabzon Müftülüğünce "15 Temmuz Vesilesiyle Şehitlerimizi Hafızlarımızla Kabirleri Başında Anıyoruz" adlı program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen programda 100 hafız çocuk, farklı kabirlerin başında oturarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Selami Aydın, okunan hatmin ardından dua ederek şehitlere rahmet diledi.

Aydın, AA muhabirine, tarihe yön veren bir ecdadın evladı olarak şehitlere ve gazilere her zaman minnettar olduklarını söyledi.

15 Temmuz şehitleri anısına tüm şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımız 10 ile 13 yaş arasında Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan çocuklarımız. 100 çocuğumuz bugün buradaydı. Onlarla diğer kurslarımızdan da çocuklarımız gelmişti. Yaz Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız var, onlar geldiler. Şehitlerimizin yakınları, anne babaları teşrif ettiler. Gazilerimiz geldiler, hep birlikte bugün bu programı icra ettik."

Aydın, her sene anlamlı programlarla şehitleri andıklarını, bu programların devam edeceğini belirtti.

Etkinliğin çocuklar için değerler eğitimi niteliğinde olduğunu kaydeden Aydın, "Bu milli ve manevi değerlerimizi, bizzat çocuklarımızı getirerek öğretmemiz gerekiyor. Bu çocuklarımızı buraya kadar getirdik, her bir kabrin başında çocuğumuz durdu, her birisi bir cüz okudu ve biz de onun duasını yaptık." diye konuştu.

Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı, Trabzon Özel Harekat Bölge Müdürü Salih Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Müftülüğü, 15 Temmuz Şehitlerini Hafızlarla Anıyor - Son Dakika


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