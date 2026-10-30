Trabzon Ortahisar\'da Ömer Faruk Bostan silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Bostan (26), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Bostan ile husumetli olduğu belirtilen Samet S. (44) ve Emre K. (37) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Samet S., yanındaki tabancayla Bostan'a ateş etti. 2 şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer Faruk Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ömer Faruk Bostan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.