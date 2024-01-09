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Trabzon Ticaret Borsası, çay sezonunu değerlendirdi - Son Dakika
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Trabzon Ticaret Borsası, çay sezonunu değerlendirdi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, 2023 çay sezonunda özel sektörün yüzde 85 oranında peşin ödeme yaptığını belirterek, çay kalitesini bozan üretimlerin engellenmesi ve imha edilmesi çağrısında bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası, çay sezonunu değerlendirdi
09.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:35
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Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, geride kalan 2023 çay sezonuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Çakıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayında başlayan çay kampanyasında özel sektörün yüzde 85 oranında peşin ödeme yaptığını belirterek, bunun özel sektör için büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Kuru çay fiyatlarının piyasada dalgalı bir seyrinin olduğunu aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu da kaliteli üretim yapan özel sektöre darbe vurmaktadır. Gıda kodeksi koşullarına uygun olmayan ve merdiven altı üretimi olarak nitelenen çayların piyasaya girmesi engellenmelidir. Çayın kalitesini bozan bazı elementlerin işlendiği ve bunların çaya karıştırılıp piyasaya sürüldüğü duyumlarını alıyoruz. Devletimizin bu duruma el atmasını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli teftişi yapması, piyasaya uygun olmayan çayların imha edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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