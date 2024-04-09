Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika
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Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali başlıyor

Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali başlıyor

Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali, 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Festivalde Trabzon ve Akçaabat ilçesinin tiyatro gruplarının yanı sıra Giresun, Samsun, Amasya ve Gümüşhane'den de gruplar oyunlarını sergileyecek. Festivalde her akşam farklı bir oyun sahnelenecek ve oyunların ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi programlarına katılacak. Festival, 2 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

09.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Trabzon Tiyatrolar Birliğince hazırlanan 3'üncü Tiyatro Festivali, 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Tiyatrolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bağımsız tiyatrolar tarafından kurulan Trabzon Tiyatrolar Birliği'nin organize ettiği festivalin hazırlıkları devam ediyor.

Festivale, Trabzon ve Akçaabat ilçesinin tiyatro gruplarının yanı sıra Giresun, Samsun, Amasya ve Gümüşhane'den de gruplar katılarak oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği 13 günlük festivalde, oyunların ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi programlarına katılacak.

Atapark'taki bir alışveriş merkezindeki Tufan Ünlü Sahnesi'nde gerçekleştirilecek festival, 2 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika

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