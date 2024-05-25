Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi - Son Dakika
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Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi

Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makamında tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedildi. Yaralanan Beşel tedavi altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

25.05.2024 00:23
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Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi.

Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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