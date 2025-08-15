Trabzon'un Fethi 564. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Trabzon'un Fethi 564. Yıldönümü Kutlandı

15.08.2025 18:29
Trabzon'un fethinin 564'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon'un fethinin 564'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlamalar, Atatürk Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un asırlardır kültürlerin buluştuğu ve medeniyetlerin iz bıraktığı kadim bir şehir olarak tarihteki şanlı yerini aldığını söyledi.

Şehrin 15 Ağustos 1461'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarsılmaz kararlılığı ve milletin iman dolu mücadelesi ile fethedildiğini dile getiren Genç, "Trabzon'un fethi sadece bir şehir kazanımının ötesinde aynı zamanda büyük bir millet vizyonunun da tamamlanmasıdır." dedi.

Törende, Vali Aziz Yıldırım ile beraberindekiler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okçuluk Fetih İl Şampiyonası ve Fetih Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konserinin ardından Trabzon'un tarihi fotoğraflarının yer aldığı sergi beğeniye sunuldu.

Daha sonra protokol üyelerinin katılımı ve mehteran takımının eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı

Öte yandan, İl Müftülüğünce İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programında şehitler için Hatm-i Şerif okundu.

Kaynak: AA

trabzon, Güncel, Tören, Son Dakika

