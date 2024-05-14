Trabzon'un yüksek kesimleri karla kaplandı - Son Dakika
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Trabzon'un yüksek kesimleri karla kaplandı

Trabzon\'un yüksek kesimleri karla kaplandı

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Haldizen Vadisi ve Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu. Demirkapı Yaylası ve Yedigöller'e ulaşım ise henüz mümkün değil. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tatil için bölgeye gelen turistler ise mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

14.05.2024 14:37
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Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.

Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Kaynak: AA

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