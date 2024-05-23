Trabzon Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon Üniversitesi\'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon Üniversitesi'nin kuruluşunun 6. yıl dönümü törenle kutlandı. Vali Aziz Yıldırım, yükseköğretimin Türkiye'nin büyük dönüşümünün en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise üniversitenin büyüyen personel kapasitesi ve lisansüstü öğrencileriyle Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

23.05.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesinin kuruluşunun 6'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en somut örneklerinin görülebileceği alanlardan birinin de yükseköğretim olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla yükseköğretimde yaklaşık 8 milyon öğrenci olduğunu belirten Yıldırım, 6'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanan Trabzon Üniversitesi gibi sayısı 100'ü aşan yeni üniversite ve fakültelerin açıldığını, enstitülerin kurulduğunu ve lisansüstü eğitim imkanlarının yaygınlaştırıldığını aktardı.

Yıldırım, "Artık öğrencilerimizin üniversiteye girme yarışından ziyade, gönüllerindeki üniversite ve bölüm hangisiyse oraya yerleşme yarışı söz konusudur. Kemiyetten keyfiyete geçiş, yani kalitede yarış dönemi başlamıştır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise 105'i yabancı uyruklu 11 bin 782 öğrenci, 581 akademik, 372 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Trabzon Üniversitesinde, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 1 konservatuar, 7 meslek yüksek okulu, çeşitli alanlarda 11 uygulama ve araştırma merkezi ile akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesine yönelik direktörlük ve koordinatörlüklerinin bulunduğunu ifade etti.

Üniversitenin kısa sürede büyüyen personel kapasitesi ve lisansüstü öğrencileriyle Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya çalıştığını, ürettiği eserlerle küresel çapta etki oluşturduğunu vurgulayan Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrencilerin çeşitli yarışma, etkinlik ve spor branşlarında aldıkları başarıları anlattı.

Aşıkkutlu, Turizm Fakültesi kurulmasına ilişkin taleplerini YÖK'e sunduklarını, başvurunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından akademisyenlerden kurulu Terennüm Türk Müziği Topluluğu dinleti sundu.

Törende Vali Yıldırım, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almaya hak kazanan Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu ile Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste Yarışması'nda hicazkar saz semaisi dalında ikinci olan Öğretim Görevlisi Özdemir Hafızoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Emin Aşıkkutlu, Aziz Yıldırım, Türkiye, Trabzon, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 14:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement