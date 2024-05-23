Trabzon Üniversitesi\'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Trabzon Üniversitesinin kuruluşunun 6'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en somut örneklerinin görülebileceği alanlardan birinin de yükseköğretim olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla yükseköğretimde yaklaşık 8 milyon öğrenci olduğunu belirten Yıldırım, 6'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanan Trabzon Üniversitesi gibi sayısı 100'ü aşan yeni üniversite ve fakültelerin açıldığını, enstitülerin kurulduğunu ve lisansüstü eğitim imkanlarının yaygınlaştırıldığını aktardı.

Yıldırım, "Artık öğrencilerimizin üniversiteye girme yarışından ziyade, gönüllerindeki üniversite ve bölüm hangisiyse oraya yerleşme yarışı söz konusudur. Kemiyetten keyfiyete geçiş, yani kalitede yarış dönemi başlamıştır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise 105'i yabancı uyruklu 11 bin 782 öğrenci, 581 akademik, 372 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Trabzon Üniversitesinde, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 1 konservatuar, 7 meslek yüksek okulu, çeşitli alanlarda 11 uygulama ve araştırma merkezi ile akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesine yönelik direktörlük ve koordinatörlüklerinin bulunduğunu ifade etti.

Üniversitenin kısa sürede büyüyen personel kapasitesi ve lisansüstü öğrencileriyle Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya çalıştığını, ürettiği eserlerle küresel çapta etki oluşturduğunu vurgulayan Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrencilerin çeşitli yarışma, etkinlik ve spor branşlarında aldıkları başarıları anlattı.

Aşıkkutlu, Turizm Fakültesi kurulmasına ilişkin taleplerini YÖK'e sunduklarını, başvurunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından akademisyenlerden kurulu Terennüm Türk Müziği Topluluğu dinleti sundu.

Törende Vali Yıldırım, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almaya hak kazanan Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu ile Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste Yarışması'nda hicazkar saz semaisi dalında ikinci olan Öğretim Görevlisi Özdemir Hafızoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.