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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldırım, gerçeklerin halkın doğru haber alma hakkına riayet edilerek aktarılmasının, demokratik ve modern toplumların öncelikli beklentilerinden olduğunu belirtti. Gazetecilerin, vatandaşların bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Yıldırım, gazetecilerin fedakarlık ve emekleriyle çalıştıklarını ve toplum nezdinde takdir edilmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Trabzon'un güçlü ve etkin bir basın camiasına sahip olduğunu ve gazetecilerle iş birliği içinde şehrin marka değerini yükseltme yolculuğunun devam edeceğini belirtti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 13:25,
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, gerçeklerin halkın doğru haber alma hakkına riayet edilerek aktarılmasının, demokratik ve modern toplumların öncelikli beklentilerinden olduğunu belirtti.

Bu itibarla demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan gazetecilerin, vatandaşların bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Yıldırım, "Gazeteciler, gündem belirleme becerilerini başarıyla haberlerine yansıtabildikleri oranda demokrasiye ve yaşadıkları topluma da katkı sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, gazetecilerin, meşakkatli bir mesleğin mensupları olarak büyük fedakarlık ve yoğun emeklerle çalıştıklarını, görevlerini ifa ederken mesai mefhumunu ve maddi, manevi sıkıntılarını çoğu zaman göz ardı edebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesleklerinin gerektirdiği fedakarlığı sergilemelerinin yanında, milli ve manevi değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, devletimizin ve yüce milletimizin hassasiyetlerini önceleyerek çalışan basın mensupları, toplum nezdinde her zaman takdir ve teşekküre layık olacaktır. Güçlü bir ülke, marka bir şehir olmak ve bunu sürekli kılmak, mutlak surette basının büyük desteği ile olabilir. Bu anlamda Trabzon olarak çok güçlü ve etkin bir basın camiasına sahibiz. Bunu şehrimiz adına bir avantaj olarak görüyorum. Gerek yazılı basın, gerekse internet medyası olarak şehrimizde görev yapan basın mensupları şehirde ve ülkemiz çapında gündem belirleyen haberlere imza atmakta, bizlere de yaptıkları haber ve yorumlarla şehri yönetme konusunda yardımcı olmaktadırlar."

Gazetecilerle iş birliği ve şehrin marka değerini yükseltme yolculuğunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Yıldırım, "Bu duygularla, mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak, halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken, onlar için özel olan bu günün sorunlarının çözümünde bir milat olmasını diliyor, tüm basın çalışanlarımız için sağlık, başarı ve afiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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