Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Turizm Haftası Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldırım, mesajında, günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanan ilerlemeler ve küreselleşmenin etkileri neticesinde ülkeler arasındaki sınırların adeta kalktığına ve bireylerin refah seviyesinin yükselmesiyle insan hareketlerinin gittikçe arttığına şahit olunduğunu belirtti.
"Bacasız sanayi" olarak nitelenen turizmin sektör olarak ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olmanın yanı sıra farklı kültürlerin tanışıp kaynaşması ve uluslararası barışın tesis edilmesinin de en kestirme yolu olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu anlamda sahil bölgeleri ve arkeolojik değeri olan bölgelerin yanında inanç, sağlık, spor, gastronomi ve sanat alanları da turizm bakımından ciddi önem arz etmekte ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde göz ardı edilemeyecek katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, turizm bilincini geliştirmek, turizmin önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları dünyaya tanıtmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen Turizm Haftası'nın bu yıl 48'incinin kutlandığını ifade etti.
Türkiye'nin tarihi, coğrafi, kültürel turizm açısından bakıldığında en avantajlı ülkelerin başında geldiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"İki kıtanın buluşma noktasında yer alması, boğazları, üç tarafını kuşatan denizleri, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri ile dört mevsimi yaşatan iklimi nedeniyle ülkemiz cennet gibidir. Ülkemizde turizm açısından çok önemli bir konumda olan şehirlerden biri de hiç şüphesiz Trabzon'umuzdur. Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, özgün mutfağı, mutedil iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Trabzon'umuz, ülkemizde turizm sektörünün en önemli duraklarından biridir. Şehrimiz, 4000 yıllık tarihiyle kadim kentlerden biri olmasının yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda geçmişinde iz bırakan medeniyetlerin birikimini günümüze kadar taşıması ve yaşatması bakımından da bölgesinde merkez olma konumunu sürdürmektedir."
Yıldırım, Trabzon'un bölgenin ekonomik, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendiği rolün her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu rol sayesindedir ki özellikle son yıllarda turizmin parlayan yıldızı olmuş, ülkemize hatırı sayılır bir turizm girdisi sağlamıştır. Turizmde sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli geliştirmek, ilimizi, ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla tüm dinamiklerimizle katıldığımız birçok yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve tanıtım günleri ile turizmde marka kent olma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Turizm mevsimini karşılamaya hazırlanılan bugünlerde turizmin tüm paydaşlarına başarılar dileyen Yıldırım, mesajını şöyle tamamladı:
"Bu anlamda kamu ve özel sektör olarak gerekli hazırlıklar yapılmış durumdadır. Artık sezona hazır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz olarak verimli ve bereketli bir sezon geçireceğimizi umuyorum. ?Bu vesileyle ülkemizin ve ilimizin turizm açısından gelişmesine katkıda bulunan sektör çalışanları ile bu alanda hizmet üreten sivil toplum kuruluşları, kamu-özel kurum ve kuruluşlarımıza, ilimizdeki turistik yerlerin tanıtımlarını yapan herkese teşekkür ediyor, Turizm Haftası'nı kutluyor, tüm hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Turizm Haftası Mesajı - Son Dakika
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