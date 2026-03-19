Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

19.03.2026 14:06
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı müstesna zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin asırlardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma kültürü bayram günlerinde daha da anlam kazanmakta, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yetimlerin, yaşlıların ve hastaların gönüllerine dokunmak hepimizin ortak sorumluluğu haline gelmektedir. Bu bayramda da necip milletimizin köklü değerlerinden güç alarak hiçbir ayrım gözetmeksizin yardıma muhtaç olanların yanında olmalı, bayram sevincini onların tebessümüyle çoğaltmalı, kırık gönülleri onararak bayramın bereketini birlikte paylaşmalıyız."

Şahin, bayramın, dünyada ve bölgede çok önemli gelişmelerin yaşandığı hassas bir dönemde idrak edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlığın ortak vicdanını yaralayan bu hadiseler, barışın, huzurun ve dayanışmanın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Temennimiz, bu acı ve elem verici süreçlerin bir an önce sona ermesi, dünyanın dört bir yanında huzurun, adaletin ve insanlık onurunun hakim olmasıdır. Bu anlamlı günlerde, vatanımızın istiklali ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize birlik ve dirlik, mazlum coğrafyalara ise barış ve umut getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
