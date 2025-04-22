Trabzon Valisi Yıldırım'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Vali Yıldırım, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece bir Meclisin açılışının değil, aynı zamanda millet iradesinin tescillendiği ve bağımsızlığın pekiştirildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü çocuklara armağan ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını inşa edecek olan nesillere duyduğu güveni en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu güvene layık olabilmek ve çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Çocukların gözlerindeki ışığın, ülkenin yarınlarını aydınlatacak en güçlü teminat olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizleri bilgiyle donatmak, sağlıklı bireyler olarak yetişmenizi sağlamak ve her türlü fırsattan eşit şekilde faydalanmanıza imkan tanımak, biz büyüklerin en ulvi sorumluluğudur. Bu vesileyle eğitim hayatınızda başarılar diliyor, dürüstlük, sevgi, saygı ve sorumluluk gibi değerlerle büyüyerek vatanınıza, milletinize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin hayal gücü ve çalışkanlığı, ülkemizin gelişimine yön verecek, bu güzel vatanı daha ileriye taşıyacaktır."

Yıldırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını, geleceğin güvencesi olan çocukların bayramını kutladığını belirtti.