Trabzonlu Gurbetçilerden Engellilere Akülü Araç Desteği - Son Dakika
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Trabzonlu Gurbetçilerden Engellilere Akülü Araç Desteği

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Trabzonlu hayırsever gurbetçiler, temin ettikleri 114 akülü engelli aracını düzenlenen bir törenle özel gereksinimli bireylere dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel bireylerin toplumsal yaşama katkısını ve mutluluğunu artırmayı amaçladıklarını belirtti.

06.12.2024 15:05  Güncelleme: 15:11
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Trabzonlu gurbetçilerden engellilere akülü araç yardımı

TRABZON - Trabzonlu hayırsever gurbetçilerin desteğiyle temin edilen akülü engelli araçlar törenle bugün sahiplerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireylerin, toplumsal yaşama olan katkısını ve yaşama sevincini arttırmak istediklerini söyledi. Genç "Amacımız onlarla beraber daha mutlu bir şehir olma yönünde adımlar atmak. Bugüne kadar yapmaya gayret ettik ve bu gayretimiz artarak devam edecek. Yerel yönetici olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özel gereksinimli kardeşlerimiz ve evlatlarımız, 'En Mutlu Köy' ismiyle yapıp hizmete aldığımız projemizde bir taraftan öğreniyorlar, bir taraftan üretiyorlar, bir taraftan da para kazanıyorlar. Hepsinden de önemlisi ürettiklerinden dolayı mutlular. Bu bizi çok mutlu ediyor. Özel bireylerimize kalıcı bir yaşam merkezini bu dönem kazandırmak istiyoruz. 24 bin 588 metrekarelik alanımızın 18 dönümünün belediyemize devrini yaptık. Alanın tamamının imar düzenlemesini geçen ay Büyükşehir Belediye Meclisimizden çıkardık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla, bürokratlarımızla, arkadaşlarımızla ve müdürlerimizle beraber bu işe vaziyet edip kısa zamanda şehrimize bu güzel yaşam merkezini kazandıracağız" şeklinde konuştu.

114 araç özel bireylere dağıtılacak

90 hayırseverin destek verdiğini kaydederek "Kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çalışmalarımıza katkı sağladılar. Biz de aynı anlayışla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem elektrikli hem akülü 114 aracımızı özel bireylerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da dağıtımlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, daha sonra katkılarından dolayı Almanya Essen-Steele Ulucami Dernek Başkanı Rıfat Birinci ve Bekar Mumcu 'ya plaket, Fuat Erdoğan'a ise teşekkür belgesi takdim etti. Programın sonunda özel gereksinimli bireylere araçları teslim edildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Trabzon, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonlu Gurbetçilerden Engellilere Akülü Araç Desteği - Son Dakika

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