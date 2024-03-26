Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi

Van Gölü Havzasında Mart Ayı Rekor Yağışla Geçti

Son yıllarda kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının olumsuz etkilendiği Van Gölü havzasında, mart ayı, 2003'ten bu yana en çok yağış alan ay olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü havzasında bu ay etkili olan sağanak ve kar, bölgedeki su kaynakları için umut oldu. Van Gölü havzasında son yıllarda yaşanan az yağış ve aşırı buharlaşma nedeniyle göllerin seviyesi düşmüş, küçük göller kurumuş ve topraktaki su seviyesi azalmıştı. Ancak bu yıl mart ayında düşen yoğun yağışlar havzadaki su seviyesini artıracak ve Van Gölü'nde su miktarını artıracak. Yağışlar aynı zamanda ekosistem, tarım arazileri, içme ve tarımsal sulama, canlılar ve göç rotası üzerinde bulunan kuşlar için de olumlu etkiler sağlayacak.