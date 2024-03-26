Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklanan 5 taraftarın avukatlarının itirazı reddedildi. Maskeli Hasan Ç. ve Engin T. gibi zanlıların da aralarında bulunduğu şüphelilerin tutukluluk halleri devam edecek.

26.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi - Son Dakika
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