Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin 5 taraftarın tutuklama itirazı reddedildi

Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.
Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler Haftası'nda Yakut Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle sohbet etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katıldı. Yakut Semt Kütüphanesi'nde 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap bulunuyor.
Son yıllarda kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının olumsuz etkilendiği Van Gölü havzasında, mart ayı, 2003'ten bu yana en çok yağış alan ay olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü havzasında bu ay etkili olan sağanak ve kar, bölgedeki su kaynakları için umut oldu. Van Gölü havzasında son yıllarda yaşanan az yağış ve aşırı buharlaşma nedeniyle göllerin seviyesi düşmüş, küçük göller kurumuş ve topraktaki su seviyesi azalmıştı. Ancak bu yıl mart ayında düşen yoğun yağışlar havzadaki su seviyesini artıracak ve Van Gölü'nde su miktarını artıracak. Yağışlar aynı zamanda ekosistem, tarım arazileri, içme ve tarımsal sulama, canlılar ve göç rotası üzerinde bulunan kuşlar için de olumlu etkiler sağlayacak.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu Projesi kapsamında köy köy gezen ekipler, sahneledikleri oyunlarla çocuklara çevre ve ağaç bilinci kazandırıyor. Tiyatro kahramanlarının kullanılması yoluyla çocuklara orman, tabiat ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren proje, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştı. Özellikle ormanla iç içe yaşayan, ailelerinin geçim kaynağı orman olan çocukların eğitim gördüğü kırsal bölgelerdeki okullarda sahnelenen oyunlarla eğitim çalışması yapılıyor. Kayseri'de de kırsal kesimlerdeki ilköğretim öğrencilerine yönelik sergilenen Karagöz-Hacivat oyunuyla çocuklar hem eğleniyor hem de bilinçleniyor.
Afyonkarahisar'da Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken tır yol kenarına devrildi, traktörün ise ön 2 tekerleği koptu. Kemerkaya köy sakinleri ise köy çıkışına trafik lambası yapılması gerektiğini belirtti.
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazineye ait arazilerin sahte evrakla satılarak 30 kişinin yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yurt dışından ülkeye kaçak yollarla sokulan otomobil motoru ihbarı aldı. Bir depoya baskın yapan ekipler 96 kaçak otomobil motoru ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken motorların piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu öğrenildi.
PeP, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformunda büyüme stratejileri doğrultusunda Deniz Usuloğlu'nu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Usuloğlu, şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma görevini üstlenecek.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunun 3. katındaki camdan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olayı gören diğer öğrencilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras KYK Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde Osmanlı Camii'nde vaaz veren İmamoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Şenliği ve çocuk çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu, çadır ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundu.
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