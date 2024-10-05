Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oldu. Trabzonspor deplasmandan 1 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Saat 19: 00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.
14. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle ev sahibi Hatayspor 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48.dakikada Simon Banza'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Tabzonspor ile Hatayspor 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.
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