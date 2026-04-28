Trabzonspor Konyaspor'a Boyun Eğdi: İkinci Yarıdaki Mücadele Yetmedi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan rakibi Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında Konyaspor üstün oynarken, Berkan Kutlu iki golle yıldızlaştı. Trabzonspor'da Zubkov, Muçi, Onuachu ve Nwakaeme topsuz oyunda etkisiz kaldı. İkinci yarıda Fatih Tekke'nin üç değişikliği takımı canlandırdı, bordo-mavililer baskılı oyunla golü bulsa da Umut Nayir'in kaçırdığı net fırsat ve direkten dönen top mağlubiyeti engelleyemedi. Savic'in yokluğu liderlik ve stoper olarak hissedildi. Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde modern futbol örnekleri sergilerken, Halil Umut Meler'in hakemliği övgü topladı. Trabzonspor için bu maç, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi için kritikti; ancak ilk yarıdaki dirençsizlik pahalıya mal oldu.