Trabzonspor, Ruzomberok\'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi

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(ANKARA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında taraftarı önünde Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Ruzomberok'u 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında da galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk etti. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan müsabakayı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetti. Trabzonspor, 65. dakikada Denis Draguş'un kaydettiği golle sahadan galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya) ile Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihindeyapılacak.