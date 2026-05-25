Trabzonspor Toure İçin Atalanta ile Temas Kurdu

25.05.2026 23:08
Trabzonspor, Beşiktaş'tan dönecek Toure için Atalanta ile görüşmelere başladı. Bonservis 12-13 milyon Euro.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basını bordo-mavililerin El Bilal Toure için Atalanta ile temas kurduğunu yazdı. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Atalanta'ya dönecek olan Malili oyuncu için Trabzonspor'un fırsat kolladığı belirtildi. Atalanta'nın 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Toure için 12-13 milyon Euro bonservis beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş'ta 26 maçta 7 gol 5 asist yaptı. Sol kanat ve santrfor oynayabilen Toure, Fatih Tekke'nin hücum planına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
