Trafik Denetimlerinde 424 Bin 432 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 424 Bin 432 Sürücüye İşlem Yapıldı

Trafik Denetimlerinde 424 Bin 432 Sürücüye İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 16-23 Mayıs'ta yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini ve 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde aşırı hız, çakarlı araç kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallerin ön plana çıktığı belirtildi. Yerlikaya, trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, yolculukların sevdiklere kavuşmak için olduğunu vurguladı.

25.05.2024 11:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 16-23 Mayıs'ta emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini ve 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 16-23 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Belirtilen tarihte 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen "çakarlı araçları" kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

120 bin 76'sı aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Denetimlerinde 424 Bin 432 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik Denetimlerinde 424 Bin 432 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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