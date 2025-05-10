Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ünde katıldığı etkinlik kapsamında emniyet ve jandarmada görev yapan trafik ekipleri, araç sürücülerine çiçek, broşür ve reflektör dağıttı.
Altınöz, araç sürücülere trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
Son Dakika › Güncel › Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?