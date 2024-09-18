Trafik Güvenliği İçin Çelik Korkuluk Montajı - Son Dakika
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Trafik Güvenliği İçin Çelik Korkuluk Montajı

Sakarya'da YOLBAK ekipleri, tehlikeli noktalara çelik korkuluklar montajı yaparak trafik güvenliğini artırıyor.

18.09.2024 19:20
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, trafikte tehlike arz eden noktalarda çelik korkuluk montajı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, montajı yapılan çelik korkulukların olası kazalarda can kayıplarını önlediği, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

Son olarak çelik korkuluk montajının Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü'nde uygulandığı aktarılan açıklamada, "Özellikle uçurumların olduğu kırsal bölgelerde büyük bir hassasiyetle çalışan YOLBAK, trafikte tehlike arz eden noktalarda yolların kenarlarına çelik bariyer uygulaması yapıyor. Bu çalışma uçurum bölgelerinde ve trafiğin tehlikeli noktalarında olası kazaları, can kayıplarını önlüyor ve vatandaşlara güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor. Belediye atölyesinde hazırlanan korkuluklar, uçurumların ve derenin yer aldığı noktalarda araçların şarampole düşmesini engelliyor. 16 ilçe ve şehir merkezindeki tehlikeli virajlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor." ifadelerine yer verildi.

Serdivan Belediyesinden su tasarrufu çağrısı

Serdivan Belediyesi, azalan su kaynaklarına karşı vatandaşları su tasarrufu yapmaya davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve artan nüfusun etkisiyle su kaynaklarının hızla tükendiği, bu durumun hem ülke hem de dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Serdivan'ın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nün korunmasının da belediyenin öncelikleri arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Gölün gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılabilmesi için vatandaşları su tasarrufuna özen göstermeye çağırıyoruz. Serdivan Belediyesi olarak vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek için çeşitli projeler düzenliyoruz. Su hayatın kaynağıdır. Bu nedenle her damlasını değerlendirmeliyiz. Hep birlikte su kaynaklarımızı koruyabilir ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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