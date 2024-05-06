Trafik Kazaları Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Kazaları Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

Trafik Kazaları Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir rapora göre, trafik kazaları hala acil bir küresel sorun olarak devam etmektedir. Her yıl 1 milyonu aşkın kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, 17,8 milyon kişi yaralanmaktadır. Trafik kazaları özellikle 5-29 yaş aralığındaki kişilerin hayatını kaybetmelerinin birincil nedenidir ve çoğu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3'üne mal olmaktadır. Trafik kazalarının azaltılması için farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Kara Yolları Güvenliği ve Trafik Haftası kutlanmaktadır. Ancak farkındalık kampanyalarının etkili olmadığı belirtilmektedir. Trafik kazalarının önlenmesi için polis kontrolü ve cezai işlemler daha etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

06.05.2024 11:31
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Dünyada her yıl 1 milyonu aşkın kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor, kazalar 17,8 milyon kişinin yaralanmasına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 108 ülkenin kara yolu güvenliğine ilişkin verilerini derlediği 2023 raporunda, trafik kazalarının sebep olduğu can kayıplarının azaltılması için politikalar geliştirilmesine rağmen, trafik kazaları ve kara yolu güvenliğinin hala "acil bir küresel sorun" olmaya devam ettiğini açıkladı.

Rapora göre trafik kazaları, 5-29 yaş aralığındaki kişilerin hayatını kaybetmelerinin birincil nedeni olmaya devam ediyor.

Trafik kazaları, her yıl ciddi maddi kayıplara yol açarken, çoğu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3'üne mal oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl mayıs ayında yol güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için farkındalık yaratmak amacıyla, Kara Yolları Güvenliği ve Trafik Haftası kutlanıyor.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların anıldığı bu haftada, kazaların azaltılması için çözümler aranıyor.

1999'da trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların "insan kaynaklı bir sağlık krizi" olarak küresel ölçekte kabul görmesi üzerine kurulan "Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı'nın (GRSP)" Üst Yöneticisi (CEO) David Cliff, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cliff, "Dünyada her yıl yaklaşık 1,19 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve 17,8 milyon kişi ise ciddi şekilde yaralanıyor." dedi.

Trafik kazalarında yaşanan ölümlerin çoğunun kayıt altına alınmadığını ifade eden Cliff, sorunun gerçek boyutunun tam olarak bilinmediğini vurguladı.

Kaza oranı, kıtalar arasında değişiklik gösteriyor

Trafik kazalarının en fazla Afrika kıtasında, en az ise Avrupa kıtasında yaşandığını belirten Cliff, kazalarda yaralanma şiddetini belirleyen faktörün çarpma hızı olduğunu söyledi.

Cliff, emniyet kemerinin takılması, kaliteli motosiklet kasklarının kullanılması, hız limitlerine uyulması gibi basit kuralların takip edildiği ülkelerde kaza ve ölüm oranlarının en düşük seviyede olduğuna dikkati çekti.

Farkındalık kampanyaları işe yaramıyor

Farkındalığı artırmak için yürütülen "alkollü araç kullanmayın" veya "hız sınırını aşmayın" gibi kampanyaların etkili olmadığını kaydeden Cliff, bu kampanyaların kişilerin davranışlarını değiştiremediğini söyledi.

Cliff, polis kontrolünün ve cezai işlemlerin kampanyalardan daha etkili olduğunu, kişilerin yaptırımlardan korktuğu için kask veya emniyet kemerini taktığını söyleyerek polisi "ebeveynlere" benzetti.

Hız kameralarının yol güvenliğini sağlamak için en etkili yöntem olduğunun altını çizen Cliff, sürücülerin fark edemediği kameraların önemine dikkati çekti.

Cliff, "Kameralar gözle görülmeyen bir yerde olduğu zaman etkili oluyor çünkü böylece insanlar sadece kameraların olduğu yerlerde değil, her yerde yavaşlamak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Kazaları önlemek mümkün

Her gün yaşanan trafik kazalarına dikkati çeken Cliff, "Dünya genelinde her gün yaklaşık 3 bin 200 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve her gün binlerce kişi ciddi şekilde yaralanıyor." dedi.

Cliff, "kaza" yerine "çarpışma" kelimesini tercih ettiklerini çünkü kazanın, önlenemez ve öngörülemez bir anlam taşıdığını ancak çarpışmanın önlenerek azaltılabileceğine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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