Trafik Kazalarına Dikkat Çeken Video

Güncel

Trafikte Haklarım Derneği, trafik kazalarının önlenmesine dikkati çekmek için Türk futbolundan isimlerin de yer aldığı video hazırladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2023 raporuna göre, her yıl yaklaşık 1,19 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre ise yılın ilk 9 ayında meydana gelen 518 bin 496 trafik kazasında 2 bin 312 kişi yaşamını yitirdi, 330 bin 805 kişi ise yaralandı.

Trafikte Haklarım Derneği de "17 Kasım Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" kapsamında video hazırladı.

Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden futbolcuların fotoğraflarının gösterildiği videoda, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'dan 8 futbolcu, trafik kazasında yaralanan Sakaryaspor'un eski futbolcusu Ferhat Bölükbaşı ile Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Fatih Şentürk trafikte dikkatli olunması için çağrıda bulundu.

2015'ten bu yana 56 binden fazla kişi öldü

Nice değerleri trafik kazalarında kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı kaydedilen videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor. 2015 yılından bu yana trafik kazalarında tam bir stadyum dolusu, 56 binden fazla canımızı kaybettik ve 2,5 milyondan fazla kişi yaralandı. Bu acıları önlemek için birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak aynı takımda hep birlikteyiz. Haydi Türkiye'm, trafikte takım ruhuyla kurallara uyarak, uymayanları uyararak, trafik kazalarına dur de."