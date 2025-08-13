Trafik Kazası Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
Trafik Kazası Dolandırıcılığına Dikkat

13.08.2025 12:01
TOBB, değer kaybı için vatandaşları yetkisiz eksperlere karşı uyardı. Vekalet isteyenlere itibar edilmemeli.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, trafik kazası sonrası, değer kaybı işlemleri için hiçbir sigorta eksperinin vatandaşı arayarak vekalet talep edemeyeceğini, yetkisiz kişilere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları, trafik kazası sonrası dolandırılma riskine karşı uyardı.

Kaza sonrası araçlarda değer kaybına konu hasar oluşması ve kazaya karışan diğer aracın kusurlu olması durumda, zorunlu trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edilebileceğini belirten Erdem, bunun için öncelikle kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurulması gerektiğini belirtti.

Erdem, genel uygulamada, talep dilekçesi, hasar ekspertiz raporu ve hasarlı araç fotoğraflarının, e-posta ya da kargo yoluyla sigorta şirketine iletilmesinin, başvuru için yeterli olduğunu ifade etti.

Doğrudan ya da sigorta şirketine müracaat neticesinde sonuç alınamaması durumunda ise Erdem, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi"nin "www.sbm.org.tr" adresinden "Online İşlemler" ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek, e-devlet doğrulaması ile değer kaybı müracaatında bulunulabileceğini aktardı.

"'Devletin eksperiyim' gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemeli"

Erdem, kanun gereği sigorta eksperinin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Araç kazalarının ardından kötü niyetli kişilerin sigorta eksperi, devletin eksperi gibi unvanlar kullanarak 'Araç Değer Kaybı' davası süreçlerini yürütmek adına vekalet istediği konusunda icra komitemize bildirimler gelmektedir. Kişisel verilerinizi de ele geçiren bu kişilere itibar edilmemesi, yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili mercilere bildirilmesi tavsiye edilmektedir. Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', 'mahkemeye gitmeden çözerim' gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir."

Erdem, Avukatlık Kanunu'na aykırı faaliyet göstererek, vatandaşların mağduriyetine yol açan hasarın "danışmanlık firmaları, aracılar ve iş takipçileri" gibi isimlerle faaliyet gösteren kişi veya firmalar hakkında yasal işlem yapılması için Türkiye Barolar Birliğince gerekli başvuruda bulunmak üzere "İhbar Butonu"nu hazırlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin bildirimlerin "https://www.barobirlik.org.tr/AraciTakipciIhbar" adresinden yapılabileceğini belirten Erdem, "eksper" adı altında arayan yetkisiz kişilere ilişkin de "[email protected]" adresine ihbarda bulunulabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

