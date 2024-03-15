Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Kazada Babadan Açıklama

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.