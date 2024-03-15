İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası 17 yaşındaki sürücü T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışının ardından soruşturmada ibre baba Bülent Cihantimur'a döndü. Bugün adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.
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Son Dakika › Güncel › Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Yusuf Duru halk hikayeleri anlatırken, Abdurrahman Önül ise sevilen eserlerini seslendirdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Beykoz'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan Kazım Karabekir Cami, Beykoz Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Cami arsasının tamamı kullanılarak cemaat kapasitesi 2 katına çıkarıldı.
Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar, Türkiye'nin önemli bir göç rotası olan sulak alanlarda görüntülendi. Her yıl binlerce kuşun zorlu yolculuğuna tanıklık eden Türkiye, göçmen kuşların renkli görüntülerine ev sahipliği yapıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanığın avukatları karara itiraz edecek.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle'de şehit itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın adının verildiği itfaiye istasyonunun açılışını yaptı. Yavaş, itfaiye sayısını arttırarak ekipmanları güçlendirdiklerini ve acil müdahaleye daha hızlı yanıt verebileceklerini belirtti. Yavaş, açılışta şehit itfaiye eri Yavaş'ın ailesine başsağlığı dileyerek, istasyonun hayırlı olmasını temenni etti.
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