Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi

Geniş Video İzle

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol hükmü uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

15.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası 17 yaşındaki sürücü T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışının ardından soruşturmada ibre baba Bülent Cihantimur'a döndü. Bugün adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi

Bülent Cihantimur, Eyüpsultan, Eylem Tok, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
13:48 Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 5’i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 5'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Kütahya’da tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Kütahya'da tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
13:29 Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement