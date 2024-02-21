Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden gençten 4 organ nakli - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden gençten 4 organ nakli

Bilecik\'te trafik kazasında hayatını kaybeden gençten 4 organ nakli

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın organları, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek. Kılıç'ın karaciğeri Bursa'ya, böbreği Çanakkale'ye, akciğeri Ankara'ya, korneaları ise Balıkesir'e gönderildi.

21.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:41
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Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın (23) 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek.

Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, korneaları ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Kaynak: AA

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