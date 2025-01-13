Trafik Kazasında Polis Yaralandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Polis Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaza yerinde görevli polis, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

13.01.2025 23:46
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

İlyas A'nın (50) kullandığı 06 GE 897 plakalı minibüs, Alaca- Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon, kaza yerinde görev yapan polis memuru Erdal Baydar'a (37) çarptı.

Ağır yaralanan polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurunun yaklaşık 2 ay önce Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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