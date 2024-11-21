Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru İçin Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru İçin Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru İçin Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle trafik polis memuruna çarpan ehliyetsiz sürücü Enes Ç. tutuklandı. Kaza sonrası hızla olay yerinden kaçan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

21.11.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle, görevi başındaki trafik polisi Çağrı Tuncay'a (48) çarpıp yaralanmasına neden olan, kaçtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Enes Ç. (17), tutuklandı.

Kaza, dün Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Enes Ç. yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı Tuncay'a çarptı. Metrelerce sürüklenen Tuncay, yaralandı. Sürücü Enes Ç., aracıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuncay, yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun başından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; kamyonet sürücüsünün, hızla bir aracı geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan trafik polisi Çağrı Tuncay'a çarptığı görüldü. Polis memuru savrulurken, sürücünün kamyonetle birlikte olay yerinde kaçması da görüntülere yansıdı.

EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Kazayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Hamidiye Mahallesi'nde park ettiği kamyonetin yakınında yakaladı. İlk ifadesinde, ehliyeti olmadığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenilen Enes Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru İçin Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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