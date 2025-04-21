Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Menemen- Foça kavşakları 17. kilometresinde Gediz Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı- Mekece yolunun 32-36. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

Senirkent-Yalvaç yolunun 3-4. kilometrelerinde sulama borusu çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 8-11, Malatya-Gölbaşı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.