Trafik Tartışması Sonucu Bireysel Şiddet: H.K. Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, trafikte çıkan yol verme tartışmasında motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilen H.K. (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada H.K., motosikletteki Ç.K. (20) ile B.N. (25) tarafından saldırıya uğradı. H.K.'yı darbeden Ç.K. ile B.N. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.