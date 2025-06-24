Trafik Tartışmasında Cam Yumruklama

Sancaktepe'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek aracının camını yumruklayan kişi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Sürücülerden biri, diğerinin önünü keserek aracından indi.

Diğer sürücünün yanına giden kişi aracın camını yumrukladı.

Aracından inen kişinin diğer sürücünün aracının camını yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.