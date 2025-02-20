Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol, Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale istikametinde servis yolundan, Ankara istikametinde ise 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Gerze- Samsun yolunun 10. kilometresinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ yoldan çift yönlü sürdürülüyor.

Bursa- Karacabey yolunun 7-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam ediyor.