Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Çeşitli yollarda yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

20.02.2025 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol, Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale istikametinde servis yolundan, Ankara istikametinde ise 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Gerze- Samsun yolunun 10. kilometresinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ yoldan çift yönlü sürdürülüyor.

Bursa- Karacabey yolunun 7-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam ediyor.

Kaynak: AA

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