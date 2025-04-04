Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun 22-24. kilometrelerinde sondaj çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 10-12, Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolu, 22-23. kilometrelerdeki toprak işleri nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Ayancık- Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşağıl-İbradı yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane- Trabzon yolunun 41. kilometresinde Başar Tüneli mevkisindeki derz yenileme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.