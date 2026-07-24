Trafikte İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-15. kilometreleri Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na girişlere ve otoyoldan çıkışlara da izin verilmiyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Aydın Otoyolu'nda Hastane Köprüsü'ndeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın güney istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları (Konya-İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Nurdağı-Narlı kavşaklarının Gaziantep-Adana istikametinde Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolundaki deprem hasarlarını giderme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 21-23. kilometrelerinde bazı kesimlerdeki şev temizleme çalışmaları ve çelik ağ uygulamaları yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4-10. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bordür çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerindeki Kümbet-Üçyol kavşaklarında yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan gerçekleştiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 40-45. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.