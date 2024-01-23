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Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz - Son Dakika
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Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafikteki silahlı saldırıda, M.D. isimli saldırgan, Semih Kırabalı'yı silahla vurarak yaraladı. Saldırganın, saldırı sırasında 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dediği belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz
23.01.2024 - 15:27,
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GAZİOSMANPAŞA'da trafikteki silahlı saldırının detayları belli oldu.

22 yaşındaki M.D. 'nin trafikte karşılaştığı arkadaşının ağabeyi Semih Kırabalı'yı silahla vurarak yaraladığı öğrenildi.  Saldırganın Semih Kırabalı'ya ateş ederken 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15: 30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Semih Kırabalı, yanında duran araçtan inen M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kırabalı, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralanırken saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Kırabalı, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D.'nin Semih Kırabalı'nın kardeşi Serdar Kırabalı ile arkadaş oldukları, olaydan önce evlerine gelerek kardeşini sorduğu öğrenildi. Serdar Kırabalı'yı bulmak için başka bir adrese giden M.D.'nin trafikte Semih Kırabalı ile karşılaşınca saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. M.D.'nin yaralıya, 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dedikten sonra kaçtığı kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan Semih Kırabalı'nın da üzerinden 3.11 gr eroin çıkarken 9 suçtan ise kaydı olduğu öğrenildi. Polis yaralı olan Kırabalı hakkında işlem başlatırken kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, Hastane, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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