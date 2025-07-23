Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşakları kesimi 0-13. kilometreleri üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları kesimi 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Selçuk- Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.
Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometreleri patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 15-21. kilometrelerinde ulaşım yapım çalışması dolayısıyla kontrollü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 25-29. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin- Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Yavaşlama ve Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?