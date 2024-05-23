Trafikte Yeni Nesil Taşıtların Güvenliğe Etkisi Çalıştayı Düzenlendi

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Trafikte Ortak Akıl Derneği (TRAP) ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) tarafından, Trafikte Ortak Akıl Toplantıları kapsamında "Yeni Nesil Karbon Salımı Azaltılmış ve Otonom Taşıtların Trafik Güvenliğine Etkisi" çalıştayı düzenlendi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan okulun Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Aybar, trafikte yaşanan sorunları ve ortaya çıkan hasarları çözmek için yeni gelişmelere bakmak gerektiğini söyledi.

Otomotiv sektörünün karbon emisyonu konusunda çok önemli bir yeri olduğunu aktaran Aybar, şöyle konuştu:

"Son 5 yılda sera gazı artışı, çevresel problemler ve karbondioksit salınımı küresel ısınmayı meydana getirdi. Dünya ısınıyor. Hatta bir buçuk derece kadar ısındı. Bunun getirdiği çeşitli küresel, atmosferik felaketler de yaşanıyor. Dünya anladı ki ısınmaya çözüm bulunamazsa toplumun ve nesillerin geleceği çok kötüye gidecek. Dünyada 1,5 milyar otomotiv taşıt dolaşıyor ve dünya kadar kirlilik yapıyor. Otomotiv sektörü global olarak teknolojilerini değiştirdi ve fosil yakıt tüketen, içten yanmalı otomotiv taşıtları yerine elektrik üreten ve sıfır karbon salan, yani hiç egzoz gazı yaymayan taşıtlar üretmiştir."

Aybar, teknolojik gelişmelerin trafik güvenliğini de arttıracağını belirterek, araçlarda kullanılacak yapay zekanın, aracın hızını, yolunu ve gidişini ayarlayacağını dile getirdi.

TRAP Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise trafikte yaşanan can kayıplarına dikkati çekerek, trafik kurallarına uymanın herkesin can ve mal güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı.

Ilıcalı, trafik güvenliği için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını, bu konuda medyanın ve sosyal sorumluluk çalışmalarının çok önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.