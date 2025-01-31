Traktör Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nazlı E. (2) hayvan bakıcılığı yapan baba A.E. idaresindeki traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı E, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Baba A.E. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.