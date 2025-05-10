Traktör Devrildi, 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Akpınar Mahallesi'nde dün, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Aysima Serra T'nin (13) cenazesi, Akpınar Mahallesi Merkez Cami'ne getirildi.

Kızın ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Tiryaki'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine kızın yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ile vatandaşlar katıldı.

Aysima Serra T'yi dün okuldan almaya giden baba K.T, iddiaya göre isteği üzerine kızının traktörü kullanmasına izin vermiş, evin yakınına yaklaştıkları sırada dik rampa olduğu gerekçesiyle K.T'nin direksiyona geçmek istemesi üzerine Aysima Serra T, babasıyla yer değiştirirken traktörün hareket etmesiyle düşmüştü.

Devrilen traktör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan kız, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.