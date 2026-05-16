Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Polat (74) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, önceki gün kırsal Bekişli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Polat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?