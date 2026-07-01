Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde su tankeri takılı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Ali Daşdemir (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Kutlubeyler köyü Ören Başı mevkiinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ali Daşdemir su tankeri takılı traktörle meyve sulama çalışması yaptığı sırada, su tankerinin tekerinin çukura düşmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Daşdemir'i gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa Ali Daşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daşdemir'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.