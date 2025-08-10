Traktör Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta, buğday yüklü traktörün devrildiği kazada, Celil Alnıaçık (59) ile ağabeyi Bedir Alnıaçık (74) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sivas- Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi, Yıldızeli ilçesi yönünde meydana geldi. Celil Alnıaçık idaresindeki plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Alnıaçık ile yanındaki kardeşi Bedir Alnıaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde oturan Alnıaçık kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.