Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'te seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Ali Ş. (71) kullandığı 11 ABG 114 plakalı traktörle merkeze bağlı Çavuşköy köyünde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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